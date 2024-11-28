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Президент РПЛ заявил о готовности участвовать в расследовании коррупционного скандала

Президент РПЛ заявил о готовности участвовать в расследовании коррупционного скандала
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Президент РПЛ Александр Алаев выразил готовность участвовать в расследовании коррупционного скандала вокруг «Крыльев Советов». Накануне состоялось собрание клубов высшего российского дивизионе после скандального заявления губернатора Самарской области. Чиновник заявлял, что клуб должен 36 млн рублей «преступникам», которые связаны с судейским корпусом.

Правовой статус очень простой. Мы не стали создавать комиссий. Мы просим губернатора привлечь нас к расследованию в любом удобном ему формате. Надо довести до конца. Если он говорит, что передал все в правоохранительные органы, мы готовы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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