Полузащитник сборной России Карпукас сравнил базы «Локомотива» и «Краснодара»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас сравнил тренировочные базы железнодорожников и «Краснодара». На базе южного клуба ему удалось побывать в рамках последнего учебно-тренировочного сбора национальной команды. В Краснодаре сборная России сыграла с Брунеем, обыграв соперника 11:0.

«База «Краснодара» — одна из лучших. У нас в «Локо» тоже классная – есть всё что нужно для работы и комфорта, но в Краснодаре всё другое. Обратил внимание на процедурную комнату. Мне кажется, все футболисты любят, чтобы ими там занимались. Вообще база впечатляет сразу всем – тяжело что-то одно выделить», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.