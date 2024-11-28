Алаев рассказал о последствиях для клубов из-за заявления губернатора Самарской области

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о последствиях из-за заявления губернатора Самарской области для клубов.

«Уже есть фактические примеры, к чему привели эти события. Некоторые клубы столкнулись с тем, что некоторые спонсоры начали разговор с ними о пересмотре контракта в худшую сторону. Серьезные сложности. Репутационный удар», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.