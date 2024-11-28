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Федорищев сообщил, что передал факты по заявлению о судействе в правоохранительные органы

Федорищев сообщил, что передал факты по заявлению о судействе в правоохранительные органы
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал заявление общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги.

«Увидел заявление РПЛ, все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что всё хорошо. И просили меня передать факты по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы. Я сейчас плотно занимаюсь, в интересах следствия не могу их озвучивать», — сказал Федорищев в видео в телеграм-канале.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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