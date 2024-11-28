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Алаев — о постах «Крыльев Советов»: призываю сначала разобраться, потом кричать лозунги

Алаев — о постах «Крыльев Советов»: призываю сначала разобраться, потом кричать лозунги
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Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на публичные сообщения игроков и тренеров «Крыльев Советов» в поддержку инициативы «Чистый спорт». Ранее состоялось собрание клубов высшего российского дивизиона после скандального заявления губернатора Самарской области. Чиновник заявил, что у «Крыльев Советов» есть крупный долг (36 млн рублей) перед преступниками, которые связаны с судейским корпусом.

«Почему футболисты и тренер «Крыльев» записывают сообщения, которые они записывали вчера, я не знаю. Это их дело. Я призываю сначала разобраться, а потом уже кричать лозунги. Немного у нас как-то всё перепутано», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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