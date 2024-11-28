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«Немного разочарован». Губернатор Самарской области ответил на заявление клубов РПЛ

«Немного разочарован». Губернатор Самарской области ответил на заявление клубов РПЛ
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на заявление общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги.

«Честно говоря, немного разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможностью перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Мы за чистый спорт. Он победит», — сказал Федорищев в видео в телеграм-канале.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Сегодня, 28 ноября, он сообщил, что передал факты в правоохранительные органы.

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