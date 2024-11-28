Алаев — о скандале с «Крыльями Советов»: выйти чистенькими никому не получится

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что выйти чистым из ситуации с коррупционным скандалом в «Крыльях Советов» ни у кого не получится.

«Выйти из этой ситуации чистенькими никому не получится, если всё подтвердится. Поэтому надо всем собраться, разобраться и точка», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.