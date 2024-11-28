Алаев назвал варианты возможного разрешения ситуации с заявлением о коррупции в судействе

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможных последствиях заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

«Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесён по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я всё сделаю для того, чтобы не было финала, когда всё успокоится, а мы останемся запачканными», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».