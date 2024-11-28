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Карпукас: США хотим посмотреть. Визу уже получили, начали бронировать потихонечку

Карпукас: США хотим посмотреть. Визу уже получили, начали бронировать потихонечку
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас заявил о желании посетить США в статусе туриста. Он заявил, что получил все необходимые документы для поездки в Америку и уже занимается бронированием билетов и отеля.

«США хотим посмотреть. Визу уже получили, начали бронировать потихонечку. Вообще, много куда хочется. Ближайшие планы такие: Европа, Кейптаун, Япония и, конечно, Исландия. Там остров небольшой, и я его изучил настолько, будто уже побывал там. Все-все маршруты посмотрел», — сказал Артём Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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