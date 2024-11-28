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Президент «Динамо» Мх Гаджиев рассказал, скажется ли рост доллара на зарплатах игроков

Президент «Динамо» Мх Гаджиев рассказал, скажется ли рост доллара на зарплатах игроков
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, скажется ли рост доллара на зарплатах игроков клуба.

«У нас в команде зарплата платится рублями. Но, может быть, рост курса доллара и евро скажется по-другому. Для нас всё сильно сказывается, ведь у нас не большие деньги. Для нас каждый миллион рублей — это сильно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом».

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