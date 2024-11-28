Андрей Канчельскис не считает критической нынешнюю ситуацию «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о неудачной серии «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы не смогла одержать победу в шести матчах подряд во всех турнирах.

«Мне кажется, что «Манчестер Сити» попал в яму. Все команды рано или поздно попадают в психологическую или игровую яму. Кто-то из неё выходит быстро, а кто-то — тяжело, как «Сити». В любом случае команда идёт на втором месте в АПЛ и в данный момент в Лиге чемпионов попадает в 1/16 финала. Я считаю, что сейчас у них не критическая ситуация. Но самое важное — конечный результат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.