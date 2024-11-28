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Фомин — о Батракове: очень адекватный парень и на поле, и за его пределами

Фомин — о Батракове: очень адекватный парень и на поле, и за его пределами
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин высказался об игроке «Локомотива» Алексее Батракове.

«Мы с ним познакомились в сборной. Отличный парень. По-футбольному талантливый. Вообще супер было с ним общаться — очень адекватный человек и на поле, и за его пределами. Думаю, за счёт этого и успехи такие», — приводят слова Фомина «Известия».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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