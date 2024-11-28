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Игрок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, какое русское блюдо ему понравилось больше всего

Игрок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, какое русское блюдо ему понравилось больше всего
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, какое блюдо русской кухни произвело на него самое сильное впечатление.

«Пока попробовал не так много местных блюд – чаще хожу в места с аргентинской или итальянской кухней. Но могу сказать, что в России понравились супы – особенно борщ», — сказал Лусиано.

К «Зениту» аргентинский футболист присоединился в конце августа этого года. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нападающий забил шесть голов. Действующий контракт 23-летнего Лусиано с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 11 млн.

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