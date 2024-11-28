Игрок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, какое русское блюдо ему понравилось больше всего

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, какое блюдо русской кухни произвело на него самое сильное впечатление.

«Пока попробовал не так много местных блюд – чаще хожу в места с аргентинской или итальянской кухней. Но могу сказать, что в России понравились супы – особенно борщ», — сказал Лусиано.

К «Зениту» аргентинский футболист присоединился в конце августа этого года. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нападающий забил шесть голов. Действующий контракт 23-летнего Лусиано с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 11 млн.