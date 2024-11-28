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Дьяков: «Спартак» через Путь регионов может дойти до финала и выиграть Кубок России

Дьяков: «Спартак» через Путь регионов может дойти до финала и выиграть Кубок России
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков полагает, что московский «Спартак» ещё может выиграть Фонбет Кубок России в этом сезоне.

«В Пути регионов всё будет зависеть от одной игры, права на ошибку нет. В прошлом сезоне до финала дошла «Балтика», которая боролась за выживание в чемпионате. Возможно, «Спартаку» проще через эту сетку пройти дальше в розыгрыше Кубка, потому что команде предстоит сыграть меньше игр. Не надо будет играть два матча — один на выезде и один – дома. «Спартак» через Путь регионов может дойти до финала и взять Кубок», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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