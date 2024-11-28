Обляков оценил первый круг РПЛ для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил первый круг Российской Премьер-Лиги для армейцев.

«Мы неплохо начали чемпионат, много забили и мало пропустили, выдали серию без поражений. В последних матчах забуксовали. Оценить положительно первый круг я не могу — мы идём на шестом месте, и это точно не то, на что мы рассчитываем. В оставшихся до зимней паузы матчах мы должны побеждать», — приводит слова Облякова ТАСС.

Напомним, в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. После 16 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков.