Фомин рассказал, стоило ли сборной России играть с национальной командой Брунея

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин ответил на вопрос, стоило ли национальной команде проводить товарищеский матч с Брунеем.

— Вы были в запасе на матче с Брунеем. Стоило проводить эту встречу?

— Конечно, хочется соперников посильнее, чем Бруней… А так я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Карпиным, что лучше играть со сборными других стран. Потому что ты перед матчем слышишь, как играет гимн. Болельщики приходят на тебя посмотреть — мы видели, как много народу пришло и в Краснодаре на Бруней, и в Волгограде на Сирию. Десятки тысяч человек. Раз людям это интересно, то, значит, мы не зря собираемся и играем, — приводят слова Фомина «Известия».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.