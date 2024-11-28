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Фомин рассказал, стоило ли сборной России играть с национальной командой Брунея

Фомин рассказал, стоило ли сборной России играть с национальной командой Брунея
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин ответил на вопрос, стоило ли национальной команде проводить товарищеский матч с Брунеем.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

— Вы были в запасе на матче с Брунеем. Стоило проводить эту встречу?
— Конечно, хочется соперников посильнее, чем Бруней… А так я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Карпиным, что лучше играть со сборными других стран. Потому что ты перед матчем слышишь, как играет гимн. Болельщики приходят на тебя посмотреть — мы видели, как много народу пришло и в Краснодаре на Бруней, и в Волгограде на Сирию. Десятки тысяч человек. Раз людям это интересно, то, значит, мы не зря собираемся и играем, — приводят слова Фомина «Известия».

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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