Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о своей мечте

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, о чём мечтает.

– О чём мечтаете сейчас?

– Выиграть первый титул в профессиональной карьере. Мне кажется, я нахожусь в правильном месте для этого, потому что побеждать в «Зените» – это требование. С нетерпением жду, когда у меня появится первый профессиональный трофей. Приложу для этого все усилия, — сказал Лусиано.

К «Зениту» аргентинский футболист присоединился в конце августа этого года. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нападающий забил шесть голов. Действующий контракт 23-летнего Лусиано с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 11 млн.