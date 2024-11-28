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«Спартак» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в игре с «Ростовом»

«Спартак» обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в игре с «Ростовом»
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов cообщил, что московский клуб обратился в ЭСК по двум неназначенным пенальти в игре с «Ростовом». Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России проходил 27 ноября. Красно-белые проиграли южному клубу со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»: неназначенные пенальти на Маркиньосе и Мартинсе», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак из-за этого поражения выбыл в нижнюю сетку Кубка России — Путь регионов. В полуфинал Пути РПЛ, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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