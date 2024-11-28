«Устроили клоунаду и цирк». Андрей Канчельскис — о формате Кубка России

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис оценил действующий формат Кубка России, в котором есть верхняя сетка (Путь РПЛ) и нижняя сетка (Путь регионов).

«Что за безобразие? Что это за такой формат Кубка России, когда проиграли, но потом опять играют? Устроили клоунаду и цирк. Раньше играли, что проигравшая команда вылетела и всё. А сейчас «Спартак» вылетел, сыграет с кем-то и может в финале Кубка России сыграть с «Ростовом». Кто придумал этот формат? Но в данной ситуации «Спартак» отдал все эмоции и силы на «Локомотив». Уже в Кубке красно-белые были слабее, чем «Ростов». «Спартаку» удачи в Пути Регионов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.