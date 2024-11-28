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«Скучаю по этому клубу». Месси поздравил «Барселону» со 125-летием

«Скучаю по этому клубу». Месси поздравил «Барселону» со 125-летием
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил каталонский клуб со 125-летием, празднование которого запланировано на 29 ноября.

«Поздравляю «Барселону» со 125-летием, для меня большая честь быть частью этого клуба и быть болельщиком «Барселоны». Мне посчастливилось, что бог привёл меня в это место.

Я скучаю по клубу, городу, людям, любви и всему остальному. Как всегда, я надеюсь, что мы продолжим добиваться успеха и сделаем этот клуб больше и лучше. «Барселона» — замечательный клуб, особенный, непохожий на остальные», — приводит слова Месси Catalunya Radio.

Месси находился в системе сине-гранатовых с 2000 по 2021 год.

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