Гладилин — о поражении «Спартака»: сложно поставить игру, когда выходят восемь резервистов

Бывший футболист Валерий Гладилин прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«У «Спартака» вышел на игру смешанный состав, его даже можно назвать вторым. Станкович дал возможность проявить себя игрокам, которые не были задействованы в последних пяти матчах. По игре у красно-белых мало что получилось. Отсутствовала сыгранность, так как много новых игроков появилось в составе. «Спартак» играл на выезде, а «Ростов» был очень замотивирован и выходил на игру с целью победить. Красно-белые оказались в непростой ситуации и проиграли первый тайм. Это была основная причина поражения.

Станкович хотел дать возможность проявить себя в Кубке игрокам, которые не были задействованы в последних матчах чемпионата. Но эти футболисты не воспользовались шансом, и во втором тайме пришлось выпускать игроков основного состава. Игра после этого поменяла характер, «Спартак» смог забить один мяч, но было уже поздно.

Сложно поставить игру команды, когда на поле выходят восемь новых футболистов. «Спартаку» нужно было играть на результат, так как команда в первом матче уступила. Здесь нельзя винить ребят. Видимо, у Станковича была цель подготовиться к следующему матчу в РПЛ с «Краснодаром», поэтому он поберёг основных игроков. Думаю, если бы вышел стартовый состав, который играл против «Локомотива», результат был бы другим. Но это не отменяет достоинства «Ростова», который вышел на матч замотивированным, смог одержать победу и выглядел сильнее, особенно в первом тайме», – сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.