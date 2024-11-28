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Головин оценил игру Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Головин оценил игру Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением об игре соотечественника и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в минувшем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией», в котором парижский клуб проиграл со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Сафонов нормально, хорошо сыграл», — сказал Головин на своём прямом эфире.

Напомним, ряд футбольных экспертов обвинили Сафонова в ошибке в ситуации с пропущенным голом.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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