Головин оценил игру Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением об игре соотечественника и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в минувшем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией», в котором парижский клуб проиграл со счётом 0:1.

«Сафонов нормально, хорошо сыграл», — сказал Головин на своём прямом эфире.

Напомним, ряд футбольных экспертов обвинили Сафонова в ошибке в ситуации с пропущенным голом.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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