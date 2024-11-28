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Байрамян — о матче со «Спартаком»: хорошо начали, могли ещё забить

Байрамян — о матче со «Спартаком»: хорошо начали, могли ещё забить
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о победе клуба над «Спартаком» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Первый и второй таймы в матче со «Спартаком» отличались? Так и есть, мы в первом тайме очень хорошо начали, атаковали, могли ещё забить. В перерыве нам подсказали, как действовать, да и мы уже не молодые мальчики. Надо понимать, что общий счёт после первого тайма был 3:0, и нужно было как-то сбивать ритм игры. Невозможно все 90 минут играть так, как мы играли в первом тайме. Плюс мы играли против «Спартака», они побежали вперед, отыграли один мяч. Слава богу, что на этом всё закончилось», – приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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