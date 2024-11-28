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Головин отреагировал на отказ украинца Трубина жать ему руку перед матчем Лиги чемпионов

Головин отреагировал на отказ украинца Трубина жать ему руку перед матчем Лиги чемпионов
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал отказ украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина от рукопожатия с ним перед началом очного матча команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13'     1:1 Павлидис – 48'     2:1 Магасса – 67'     2:2 Кабрал – 84'     2:3 Амдуни – 88'    
Удаления: Синго – 58' / нет

«Вообще всё равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, насрать. Забудьте», — сказал Головин на своём прямом эфире.

На 13-й минуте указанной встречи российский футболист отметился результативной передачей на форварда Элисса Бен-Сегира.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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