Головин отреагировал на отказ украинца Трубина жать ему руку перед матчем Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал отказ украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина от рукопожатия с ним перед началом очного матча команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:3).

«Вообще всё равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, насрать. Забудьте», — сказал Головин на своём прямом эфире.

На 13-й минуте указанной встречи российский футболист отметился результативной передачей на форварда Элисса Бен-Сегира.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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