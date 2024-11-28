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Валерий Непомнящий предположил, что Энрике продолжит ротировать Сафонова с Доннаруммой

Валерий Непомнящий предположил, что Энрике продолжит ротировать Сафонова с Доннаруммой
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Отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова, выступающего за «ПСЖ» в матче с «Баварией» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Сафонов в моменте с пропущенным мячом в матче с «Баварией» сыграл не так уверенно, как играл в России. Но нельзя назвать это ошибкой, при этом Матвей несколько раз потащил и сыграл на хорошем уровне. Даже французская пресса оценивает его хорошо. Будущее Сафонова в «ПСЖ» зависит от тренера, но вполне возможно, что Энрике продолжит ротировать Матвея с Доннаруммой в следующих матчах», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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