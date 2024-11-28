Валерий Непомнящий предположил, что Энрике продолжит ротировать Сафонова с Доннаруммой

Отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова, выступающего за «ПСЖ» в матче с «Баварией» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Сафонов в моменте с пропущенным мячом в матче с «Баварией» сыграл не так уверенно, как играл в России. Но нельзя назвать это ошибкой, при этом Матвей несколько раз потащил и сыграл на хорошем уровне. Даже французская пресса оценивает его хорошо. Будущее Сафонова в «ПСЖ» зависит от тренера, но вполне возможно, что Энрике продолжит ротировать Матвея с Доннаруммой в следующих матчах», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.