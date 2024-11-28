«С Соболем не очень хочу играть». Александр Головин — о потенциальном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о своём потенциальном переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«Когда перейду в «Зенит»? Я с Соболем [Александром Соболевым] не очень хочу играть, в Dota — хочу, в футбол — нет (улыбается). Да шутка это», — сказал Головин на своём прямом эфире.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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