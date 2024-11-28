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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Футболист «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Немецкий полузащитник в матче с «Ред Булл Зальцбург» (5:0) забил два гола и отдал результативную передачу.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
5 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Вирц – 8'     2:0 Гримальдо – 11'     3:0 Вирц – 30'     4:0 Шик – 61'     5:0 Гарсия – 72'    

Второе место занял нападающий ПСВ Малик Тилльман, забивший два мяча в ворота «Шахтёра» (3:2). Третье место досталось Матео Ретеги из «Аталанты», оформившему дубль в ворота «Янг Бойз» (4:1). На четвёртом месте расположился Хулиан Альварес («Атлетико»), у которого всё те же два мяча, но в ворота «Спарты» (6:0).

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов 21-летний Вирц в пяти матчах забил пять голов и отдал результативную передачу.

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