Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Футболист «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Немецкий полузащитник в матче с «Ред Булл Зальцбург» (5:0) забил два гола и отдал результативную передачу.

Второе место занял нападающий ПСВ Малик Тилльман, забивший два мяча в ворота «Шахтёра» (3:2). Третье место досталось Матео Ретеги из «Аталанты», оформившему дубль в ворота «Янг Бойз» (4:1). На четвёртом месте расположился Хулиан Альварес («Атлетико»), у которого всё те же два мяча, но в ворота «Спарты» (6:0).

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов 21-летний Вирц в пяти матчах забил пять голов и отдал результативную передачу.