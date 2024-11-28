Головин назвал цели «Монако» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о целях французского клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Цели в Лиге чемпионов? Пройти дальше в плеф-офф, а там — от игры к игре», — сказал Головин на своём прямом эфире.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и на текущий момент находится на восьмом месте. В следующем туре соревнования французский клуб встретится с «Арсеналом». Игра состоится 11 декабря и пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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