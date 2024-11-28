Валерий Непомнящий: этот «Ростов» оказался не по зубам «Спартаку»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Ростова» в матче со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

«В кубковом матче с «Ростовом» многое зависело от того, каким составом выйдет «Спартак». Но при этом «Ростов» — не подарок для «Спартака». Красно-белые начинали встречу неосновным составом, и этот «Ростов» им оказался не по зубам. Уже когда вышла основа, то «Спартаку» не хватило времени, чтобы исправить ситуацию. Так что результат матча логичен. Однако мне кажется, что «Спартак» пройдёт дальше в Пути регионов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.