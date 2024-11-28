Ван Дейк: «Реал» ищет центрального защитника? Но у них уже есть Рюдигер

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос журналистов о том, что мадридский «Реал» находится в поисках футболиста, выступающего на той же позиции, что и он.

«Реал» ищет центрального защитника? Правда? Но у них уже есть Рюдигер…

Я полностью сосредоточен на следующей игре с «Манчестер Сити», вот и весь ответ», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение ван Дейка с клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: