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Ван Дейк: «Реал» ищет центрального защитника? Но у них уже есть Рюдигер

Ван Дейк: «Реал» ищет центрального защитника? Но у них уже есть Рюдигер
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Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос журналистов о том, что мадридский «Реал» находится в поисках футболиста, выступающего на той же позиции, что и он.

«Реал» ищет центрального защитника? Правда? Но у них уже есть Рюдигер…

Я полностью сосредоточен на следующей игре с «Манчестер Сити», вот и весь ответ», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение ван Дейка с клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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