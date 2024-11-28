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Агент Маркиньоса рассказал, что нападающий готов сыграть в матче с «Краснодаром»

Агент Маркиньоса рассказал, что нападающий готов сыграть в матче с «Краснодаром»
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Агент бразильского нападающего «Спартака» Маркиньоса Стефано Кастанья рассказал, что футболист готов сыграть в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет ли Маркиньос готов сыграть с «Краснодаром» после ушиба? Да, конечно. Он более чем готов забить и принести «Спартаку» победу», — приводит слова Кастаньи Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что 25-летний нападающий получил травму в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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