Агент Маркиньоса рассказал, что нападающий готов сыграть в матче с «Краснодаром»

Агент бразильского нападающего «Спартака» Маркиньоса Стефано Кастанья рассказал, что футболист готов сыграть в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Будет ли Маркиньос готов сыграть с «Краснодаром» после ушиба? Да, конечно. Он более чем готов забить и принести «Спартаку» победу», — приводит слова Кастаньи Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что 25-летний нападающий получил травму в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.