Мбаппе, Беллингем и Диас рискуют пропустить ближайшие матчи «Реала» из-за травм — COPE

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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а также полузащитники «сливочных» Джуд Беллингем и Браим Диас пройдут медицинское обследование, поскольку они почувствовали дискомфорт после минувшего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Об этом сообщает COPE в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, медицинское обследование также пройдёт полузащитник «Королевского клуба» Эдуарду Камавинга, травмировавший заднюю поверхность бедра во встрече с «Ливерпулем». В ходе тестов будет определена степень тяжести повреждения хавбека.

На текущий момент в стане «сливочных» травмированы семь футболистов — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Давид Алаба, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдуардо Камавинга.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: