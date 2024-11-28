Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арташес Арутюнянц: мне всегда нравится игра «Ростова»

Арташес Арутюнянц: мне всегда нравится игра «Ростова»
Комментарии

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о победе клуба в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«У «Ростова» против «Спартака» получились два разных тайма? После игры сложно говорить, тренерский штаб должен делать разбор матчей. Я думаю, что красно-белые вышли по-своему, мы — по-своему. Мне всегда нравится игра «Ростова», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1. В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Материалы по теме
Виталий Дьяков прокомментировал результат матча «Ростов» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android