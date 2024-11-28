Арташес Арутюнянц: мне всегда нравится игра «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о победе клуба в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«У «Ростова» против «Спартака» получились два разных тайма? После игры сложно говорить, тренерский штаб должен делать разбор матчей. Я думаю, что красно-белые вышли по-своему, мы — по-своему. Мне всегда нравится игра «Ростова», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1. В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.