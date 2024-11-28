Арташес Арутюнянц: мне всегда нравится игра «Ростова»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о победе клуба в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19' 2:0 Мелёхин – 31' 2:1 Мартинс – 55'
«У «Ростова» против «Спартака» получились два разных тайма? После игры сложно говорить, тренерский штаб должен делать разбор матчей. Я думаю, что красно-белые вышли по-своему, мы — по-своему. Мне всегда нравится игра «Ростова», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».
Напомним, встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1. В полуфинал Пути РПЛ Кубка России, кроме «Ростова», вышли санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
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