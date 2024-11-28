«Локомотив» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 28 ноября, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Тимофеев, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

«Динамо»: Лунёв, Маричал, Даса, Фернандес, Бальбуэна, Чавес, Гладышев, Карраскаль, Лаксальт, Нгамалё, Тюкавин.

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

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