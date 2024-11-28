Глава комитета арбитров РФС высказался о презентации РПЛ по улучшению судейства

Глава комитета арбитров РФС Павел Каманцев поделился мнением о презентации РПЛ по улучшению судейства.

— Александр Алаев, комментируя заявление Федорищева о коррупции в судействе, сказал, что лига передала свои предложения об улучшении судейства в РФС. Вы уже ознакомились с ними, как их оцените?

— РПЛ передала в РФС презентацию по данному вопросу. Думаю, что завтра на исполкоме представитель лиги сделает подробный доклад, потому что пока я видел только презентацию. А вы знаете, что презентация — это всегда сокращения, а не полная информация.

Говорить о её содержании мне не совсем правильно, всё-таки это работа коллег. Не вижу там ничего секретного. Был бы рад, если коллеги опубликовали её в открытом доступе, чтобы каждый болельщик мог оценить предлагаемые изменения и понять, помогут ли они в борьбе с той проблемой, о которой заявил господин Федорищев, если она действительно существует, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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