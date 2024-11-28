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Гладилин считает, что «Спартак» дойдёт до финала Кубка России через Путь регионов

Гладилин считает, что «Спартак» дойдёт до финала Кубка России через Путь регионов
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Бывший футболист Валерий Гладилин высказал мнение, что «Спартак» может пробиться в финал Пути регионов Кубка России.

«У «Спартака» в Пути регионов будет стоять задача только пробиться дальше в финальную часть. По квалификации клубы не уступают сетке Пути РПЛ, из которой вылетели красно-белые. Через Путь регионов «Спартак» может дойти до финала Кубка России. Если клуб поставит такую задачу, а Станкович не будет разбавлять состав резервными игроками и будет играть на победу, то «Спартак» может спокойно дойти до финала Кубка», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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