Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» хотят продать Френки де Йонга грядущим летом — Sport.es

В «Барселоне» хотят продать Френки де Йонга грядущим летом — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Совет директоров «Барселоны» выступает за продажу 27-летнего атакующего полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что на текущий момент в команде достаточно футболистов, способных заменить де Йонга на поле. При этом у нидерландского игрока одна из самых высоких зарплат в «Барселоне», составляющая € 35 млн в год.

Также де Йонг уже несколько месяцев не отвечает на предложение сине-гранатовых о продлении действующего трудового соглашения, заканчивающегося летом 2026 года. В «Барселоне» хотят, чтобы полузащитник продлил контракт до конца нынешнего сезона, но считают, что это маловероятно.

Де Йонг выступает в составе «Барселоны» с 2019 года. За этот период он принял участие в 222 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу.

Материалы по теме
Стала известна позиция «Барселоны» по будущему Френки де Йонга в клубе

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android