В «Барселоне» хотят продать Френки де Йонга грядущим летом — Sport.es

Совет директоров «Барселоны» выступает за продажу 27-летнего атакующего полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что на текущий момент в команде достаточно футболистов, способных заменить де Йонга на поле. При этом у нидерландского игрока одна из самых высоких зарплат в «Барселоне», составляющая € 35 млн в год.

Также де Йонг уже несколько месяцев не отвечает на предложение сине-гранатовых о продлении действующего трудового соглашения, заканчивающегося летом 2026 года. В «Барселоне» хотят, чтобы полузащитник продлил контракт до конца нынешнего сезона, но считают, что это маловероятно.

Де Йонг выступает в составе «Барселоны» с 2019 года. За этот период он принял участие в 222 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу.

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