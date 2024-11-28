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Валерий Непомнящий: «Ростов» не был в кризисе — был поиск истины

Валерий Непомнящий: «Ростов» не был в кризисе — был поиск истины
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру «Ростова» в последних матчах.

«Мне очень понравились последние две игры в исполнении «Ростова». Команда была очень хороша в первом тайме со «Спартаком». Ростовчане нашли свою игру и определились с составом. Не думаю, что «Ростов» был в кризисе — был поиск истины: кто-то потерял свою форму, а кто-то — нет. Часто бывает, что команда набирает форму, а потом начинается долгий перерыв. Для «Ростова» это обидно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Ростов» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. В турнирной таблице РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место с 20 очками.

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