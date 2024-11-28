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Генеральный директор «Црвены Звезды» отметил победу в матче ЛЧ песней «Катюша»

Генеральный директор «Црвены Звезды» отметил победу в матче ЛЧ песней «Катюша»
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич отметил победу клуба в матче со «Штутгартом» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пением песни «Катюша» на русском языке. Об этом сообщают «Вечерне Новости». Встреча завершилась накануне со счётом 5:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Демирович – 5'     1:1 Катомпа Мвумпа – 12'     2:1 Крунич – 31'     3:1 Иванич – 65'     4:1 Радоньич – 69'     5:1 Радоньич – 88'    

Судя по опубликованным кадрам, сразу после разгромной победы в матче игроки и руководство клуба отправились отмечать событие в ресторан, который располагается на домашнем стадионе клуба, известном как белградская «Маракана». По данным издания, в какой-то момент гендиректор клуба Звездан Терзич в ходе празднования взял микрофон и спел «Катюшу» на русском языке.

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