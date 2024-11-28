Генеральный директор «Црвены Звезды» отметил победу в матче ЛЧ песней «Катюша»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич отметил победу клуба в матче со «Штутгартом» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пением песни «Катюша» на русском языке. Об этом сообщают «Вечерне Новости». Встреча завершилась накануне со счётом 5:1.

Судя по опубликованным кадрам, сразу после разгромной победы в матче игроки и руководство клуба отправились отмечать событие в ресторан, который располагается на домашнем стадионе клуба, известном как белградская «Маракана». По данным издания, в какой-то момент гендиректор клуба Звездан Терзич в ходе празднования взял микрофон и спел «Катюшу» на русском языке.