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Голенков раскритиковал действующий формат Кубка России

Голенков раскритиковал действующий формат Кубка России
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков подверг критике действующий формат Фонбет Кубка России.

«Хочу захейтить (подвергнуть критике. — Прим. «Чемпионата») нынешнюю Кубковую систему. Для меня непонятно, почему команда, которая добралась до финала Пути РПЛ, но проиграла в нём, сразу вылетает из турнира. Получается, чтобы добраться до главного финала, нам нужно пройти двух соперников, что по верхней сетке, что по нижней.

Команда проходит до финала Пути РПЛ, проигрывает в нём, и у неё нет второго шанса. Считаю, что это неправильные условия, я не понимаю такого обновления», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Вчера, 27 ноября, «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России победил московский «Спартак» со счётом 2:1 (3:1 по сумме двух встреч) и вышел в полуфинал Пути РПЛ. В свою очередь, красно-белые сыграют во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

В нынешнем сезоне Голенков принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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