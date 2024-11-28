На «Ростов Арене» отремонтировали скамейку после удара Деяна Станковича

На «Ростов Арене» отремонтировали оргстекло на скамейке запасных, которое накануне разбил главный тренер «Спартака» Деян Станкович по ходу матча в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

«Знаем, что многих из вас волнует эта тема. Работники стадиона всё сделали оперативно», — говорится в собщении клуба.

Напомним, сразу после инцидента на матче наставник красно-белых заявил, что готов полностью компенсировать причинённый клубу ущерб. Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 23 матча, в которых одержали 14 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз уступили.