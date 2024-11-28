Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На «Ростов Арене» отремонтировали скамейку после удара Деяна Станковича

На «Ростов Арене» отремонтировали скамейку после удара Деяна Станковича
Комментарии

На «Ростов Арене» отремонтировали оргстекло на скамейке запасных, которое накануне разбил главный тренер «Спартака» Деян Станкович по ходу матча в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Знаем, что многих из вас волнует эта тема. Работники стадиона всё сделали оперативно», — говорится в собщении клуба.

Напомним, сразу после инцидента на матче наставник красно-белых заявил, что готов полностью компенсировать причинённый клубу ущерб. Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 23 матча, в которых одержали 14 побед, четырежды сыграли вничью и пять раз уступили.

Материалы по теме
Фото
Тренер «Спартака» Деян Станкович разбил оргстекло на скамейке запасных «Ростов Арены»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android