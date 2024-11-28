Анчелотти стало известно, что в «Реале» уже нашли замену для него — COPE

До главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти дошла информация, что его готов сменить директор «сливочных» Сантьяго Солари в случае, если результаты команды не станут лучше в ближайшее время.

«Почему мы видим Анчелотти на пресс-конференциях таким, каким не видели раньше? Источники из клуба сообщили мне, что ещё пару недель назад руководство пообщалось с Солари, и он готов [возглавить «Реал»]. Точно так же, как эта информация дошла до нас, она дошла и до действующего тренера. Анчелотти не нравится это», — сказал COPE журналист Роберто Моралес.

Вчера, 27 ноября, «Реал» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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