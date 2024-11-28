Генеральный секретарь РФС Митрофанов высказался о встрече с губернатором Самарской области

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, ранее заявившим о коррупции в судейском корпусе.

«Мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по теме возможного противоправного влияния на результаты матчей. Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию. Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру. Попытки оказывать такое влияние должны быть пресечены, а виновные – найдены и наказаны в соответствии с российским законодательством. Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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