«Реал» сделал официальное заявление по травме Камавинга
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление о характере травмы полузащитника Эдуарду Камавинга, полученной им в минувшем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52' 2:0 Гакпо – 76'
«После тестов, проведённых медицинскими службами клуба, у нашего игрока Эдуарду Камавинга была диагностирована мышечная травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Клуб находится в ожидании развития ситуации», — написано на официальном сайте «сливочных».
Ранее в СМИ появлялась информация, что французский футболист может пропустить две-три недели из-за полученного повреждения. Камавинга был заменён на 56-й минуте встречи с «Ливерпулем».
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