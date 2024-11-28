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«Реал» сделал официальное заявление по травме Камавинга

«Реал» сделал официальное заявление по травме Камавинга
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление о характере травмы полузащитника Эдуарду Камавинга, полученной им в минувшем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«После тестов, проведённых медицинскими службами клуба, у нашего игрока Эдуарду Камавинга была диагностирована мышечная травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Клуб находится в ожидании развития ситуации», — написано на официальном сайте «сливочных».

Ранее в СМИ появлялась информация, что французский футболист может пропустить две-три недели из-за полученного повреждения. Камавинга был заменён на 56-й минуте встречи с «Ливерпулем».

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