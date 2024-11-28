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«Локомотив» — «Динамо» Москва: команды не отметились голами в первом тайме

«Локомотив» — «Динамо» Москва: команды не отметились голами в первом тайме
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Завершился первый тайм матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Динамо». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). После первого тайма счёт в игре – 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

В первой игре на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

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