Чалов и Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы с РФШ

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и латвийский РФШ. Игра пройдёт на стадионе «Даугава» в Риге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев выйдут на поле с первых минут встречи.

В минувшем туре соревнования ПАОК встречался с «Манчестер Юнайтед». Матч закончился победой английского клуба со счётом 2:0. В свою очередь, РФШ сыграла с «Андерлехтом». Встреча завершилась со счётом 1:1. В следующем туре Лиги Европы ПАОК проведёт матч с «Ференцварошем» (12 декабря), а РФШ — с «Маккаби» из Тель-Авива (12 декабря).

Российские футболисты за рубежом: