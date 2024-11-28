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Голенков — о целях «Ростова»: сейчас будем усердно цепляться за Кубок

Голенков — о целях «Ростова»: сейчас будем усердно цепляться за Кубок
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о победе над «Спартаком» в матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Особенного настроя у футболистов «Ростова» на «Спартак» не было. Мы просто хотели скорее исправить ситуацию, которая сложилась по ходу сезона. Сейчас будем усердно цепляться за Кубок.

К футболистам «Ростова» вернулась уверенность? Мы и не теряли уверенность в своих силах по ходу сезона. Был обычный спад формы. Но при этом я не ощущал какой-то потери уверенности», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, по результатам матча «Ростов» прошёл дальше и сыграет в полуфинале Кубка.

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