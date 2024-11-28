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Игонин: «Зенит» — это не та команда, которая ориентируется только на одного футболиста

Игонин: «Зенит» — это не та команда, которая ориентируется только на одного футболиста
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Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о трансферах сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сегодня явных проблемных позиций я не вижу. Но вопрос усиления всегда обсуждается в любом клубе. Работа селекционного отдела не останавливается никогда. Если появится перспективный игрок, тогда стоит подумать. Проблемные позиции я бы не называл. «Зенит» – это не та команда, которая ориентируется на одного футболиста, который забивает голы. Этим он и отличается от других клубов», — приводит слова Игонина «Спорт день за днём».

Напомним, сейчас санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 39 очков по результатам 16 туров.

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