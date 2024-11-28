ФИФА не включила сборную России в число участников жеребьёвки чемпионата мира — 2026

Сегодня, 28 ноября, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила посев и процедуру предварительной жеребьёвки национальных команд, которые примут участие в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. При этом сборная России не была включена в число участников жеребьёвки.

В первую корзину, к четвертьфиналистам Лиги наций УЕФА — Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландам, Португалии и Испании — добавлены сборные Англии, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Остальные команды распределены по корзинам со второй по пятую в соответствии с мужским рейтингом ФИФА.

Жеребьёвка участников европейского отборочного турнира состоится 13 декабря. Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года.

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания и Австрия.

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия и Норвегия.

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина и Израиль.

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия и Литва.

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.

Как сборная России играет при Карпине: