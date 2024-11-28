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Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 23:00
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Сегодня, 28 ноября, в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и норвежский «Будё-Глимт». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером (Бельгия). Начало игры — в 23:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил греческий ПАОК со счётом 2:0. В свою очередь, «Будё-Глимт» проиграл «Карабаху» со счётом 1:2. В следующем туре общего этапа соревнования английский клуб встретится с «Викторией Пльзень», а «Будё-Глимт» — с «Бешикташем». Обе игры пройдут 12 декабря.

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