«Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 23:00

Сегодня, 28 ноября, в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и норвежский «Будё-Глимт». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером (Бельгия). Начало игры — в 23:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил греческий ПАОК со счётом 2:0. В свою очередь, «Будё-Глимт» проиграл «Карабаху» со счётом 1:2. В следующем туре общего этапа соревнования английский клуб встретится с «Викторией Пльзень», а «Будё-Глимт» — с «Бешикташем». Обе игры пройдут 12 декабря.

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